تراند الفن: مجلس الوزراء يوافق على تعديل اسم احدى الوزارات

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 12:09 صباحاً - أدمن ‏27 دقيقة مضت المرصد 38 زيارة

صحيفة المرصد : عقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله. ووافق المجلس خلال جلسته، على تعديل اسم “وزارة النقل” ليصبح “وزارة النقل والخدمات اللوجستية”.

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