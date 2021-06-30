تراند الفن: الباحث مصطفى زهران يشارك في معرض الكتاب بإصدارين (صور)

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 12:09 صباحاً - يشارك الباحث في الحركات الإسلامية، مصطفى زهران، بكتابين في معرض القاهرة الدولى للكتاب، في دورته الـ 52، في الفترة من 30 يونيو الجاري إلى 15 يوليو المقبل.

وحمل الكتاب الأول اسم “الوباء..صعود وهبوط الإسلاميين”، والثاني “إفريقيا.. الصعود الجهادي”.

وقدم كتاب “الوباء”، الأكاديمى والكاتب المغربي القدير أمحمد جبرون، ومن كلماته: “أتشرف بتقديم هذا العمل المثير والغني للقراء الكرام لصاحبه الصحفي والباحث المحقق الأستاذ مصطفى زهران، الذي عرفته من خلال مقالاته، وتحقيقاته، وتقاريره حول شؤون الحركات الإسلامية وتطوراتها في العالم بأسره قبل أن ألتقي به في مناسبات علمية جميلة ومفيدة”.

وقال زهران في شارحا ما جيئ في الكتاب: “في هذا الكتاب نرصد إرهاصات التغيير القادم، وعناصر المشهد التي تصيغ أزمة واقعه ومآلاته، نواكب ما يطرأ على المشهد من عناصر قد تبدو للبعض عابرة وهي أساسات لمشهد جديد كليا سيفرض نفسه علينا عما قريب”.

وأضاف: “ثم نقرأ بعناية ما طرأ على مشهد الجماعات الجهادية، والتهديدات المحتملة على الخليج العربي، ومآلات الوضع في كل من الساحل الإفريقي، والشرق الآسيوي، ووضع كل من داعش والقاعدة وطالبان في المشهد العالمي، هذا كله مع تسليط الضوء على الاستراتيجيات والمآلات المستقبلية في هذا الفضاء المحموم بالتغيير”.

والجدير بالذكر أن مصطفى زهران باحث في الحركات الإسلامية والصوفية الطرقية له الكثير من المقالات والدراسات والأبحاث التي تتناول الظاهرة فيما يقرب من الـ25 كتاب بمشاركة باحثين وترجمت أعماله إلى الإيطالية والتركية والإنجليزية وهذين العملين أول إصداراته الفردية دون مشاركة مع باحثين آخرين.