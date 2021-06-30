تراند الفن: لأول مرة الجيش اللبناني يتخذ هذه الخطوة الغريبة لدعم ميزانيته وسط الانهيار الاقتصادي بالبلاد!

صحيفة المرصد – أ ف ب : يطلق الجيش اللبناني الخميس المقبل رحلات جوية مخصصة للمدنيين للتجول فوق لبنان، في خطوة من شأنها توفير عائدات مالية للقوات المسلحة التي طالتها تداعيات الانهيار الاقتصادي في البلاد.

وأفاد الجيش على موقعه الإلكتروني عن بدء تسيير رحلات بعنوان “لبنان.. من فوق” في الأول من يوليو، على متن طوافة من طراز “رايفن” من قاعدتي عمشيت (شمال) ورياق (شرق).

وأوضح أنه على الراغبين أن يسجلوا أسماءهم على منصة خاصة، على ألا يتجاوز عدد ركاب الرحلة الواحدة التي تبلغ مدتها 15 دقيقة ثلاثة أشخاص، مقابل بدل مادي قيمته 150 دولارا تدفع نقدا.