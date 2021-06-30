تراند الفن: البنك الأهلي يواصل تدريباته دون راحه استعدادًا لمواجهة المصري (صور)

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 12:09 صباحاً - يواصل فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي تدريباته اليومية استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي، في الدوري الممتاز، يوم الجمعة.

وكان خالد جلال، المدير الفني لفريق البنك الأهلي قرر مواصلة تدريبات الفريق دون راحة عقب مباراة طلائع الجيش والتي انتهت بفوز فريق البنك الأهلي بهدفين دون رد، وذلك لضيق الفترة الزمنية ما بين مباراة طلائع الجيش والمصري.

وعلى هامش المران اجتمع خالد جلال بلاعبي الفريق لشرح بعض النقاط الفنية والحديث حول أهمية المباريات المقبلة وحصد النقاط وطالبهم بمواصلة اللعب بنفس الروح القتالية العالية والانضباط التكتيكي خلال المرحلة القادمة.

ويواجه البنك الأهلي نظيره المصري البورسعيدي ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين الجمعة القادمة على ستاد الإسكندرية في التاسعة مساءً.

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