تراند الفن: وزيرة التضامن تكرم الأعمال الدرامية الداعمة لقضية التوعية بمشكلة المخدرات

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 12:09 صباحاً - كرمت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، الأعمال الدرامية الداعمة لقضية التوعية بمشكلة المخدرات، وتكريم المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذي للمتحدة للخدمات الإعلامية، لما تقوم به المجموعة من جهود كبيرة لدعم الصندوق في قضايا التوعية بأضرار تعاطي المخدرات وعدد من الفنانين والكتاب، مؤكدة استمرار دعم صناع الدراما للقضايا الاجتماعية التي تتبناها وزارة التضامن الاجتماعي ومنها قضية التعاطي والإدمان.

وأعربت الوزيرة عن تطلعها إلى مزيد من التعاون المثمر والبناء مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، كما وجهت الشكر لشركة Media Hub المنفذة للحملة الإعلامية “أنت أقوى من المخدرات”.

وأكدت وزيرة التضامن استمرار التعاون لنشر الوعي والبصيرة بمشكلة التعاطي والإدمان باستكمال حلقات أخرى جديدة من سلسلة حملتنا الإعلامية “أنت أقوى من المخدرات” والشكر للدكتور أشرف زكي، لدعمه المستمر لقضايا الوزارة سواء من خلال منصبه كرئيس لأكاديمية الفنون أو نقيبًا للممثلين، والدكتورة هويدا مصطفى، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، لإشرافها العلمي على استطلاع الرأي بشأن تقييم الحملة الإعلامية.

جاء ذلك في إطار سلسلة الأحداث والأنشطة التي أطلقها الصندوق على مدار عدة أيّام، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها، والذي يحتفي به العالم في نهاية شهر يونيو من كل عام، بحضور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن – مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وحسام صالح الرئيس التنفيذي لمجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومحمد سعدي رئيس مجلس إدارة شركة Media Hub، وعضو مجلس إدارة المجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية وعدد من الكتاب والفنانين وأعضاء مجلس النواب.

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