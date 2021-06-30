تراند الفن: أحمد مرعي: وزارة الرياضة وافقت على تجنيس لاعب وضمه لمنتخب الفراعنة للسلة

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 12:09 صباحاً - أدمن ‏3 دقائق مضت آخر الأخبار 3 زيارة

أعلن أحمد مرعي، المدير الفني لمنتخب مصر لكرة السلة، عن موافقة وزارة الشباب والرياضة على تجنيس أحد اللاعبين للاستعانة به مع منتخب الفراعنة.

وأضاف مرعي، خلال تصريحات تليفزيونية: “المنتخب سيبدأ الاستعداد لبطولة الأفرو باسكت بعد أسبوع من الآن، كل اللاعبين سينضمون عدا لاعبي الزمالك والاتحاد، ممكن نعطيهم يوم أو يومين زيادة”.

وأكمل المدير الفني لمنتخب مصر لكرة السلة “مستوى اللاعبين في الدوري يبشر بمستوى وأداء المنتخب، نملك لاعبين مميزين مثل مهاب ياسر قادرين على تغيير خريطة المنتخب المصري”.

وواصل “ملف تجنيس أحد اللاعبين غير المصريين محل البحث وأخدنا خطوات إيجابية وفي اتجاه لاختيار لاعب قريبًا”.

وأردف “التجنيس مسموح به في العالم كله، ومجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة حصل على موافقة من وزارة الرياضة على تجنيس لاعب وسيكون في مركز صانع لعب”.

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