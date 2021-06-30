تراند الفن: عثر بحوزتهم على 600 قرص أمفيتامين..«مكافحة المخدرات»: القبض على 4 مخالفين بعسير

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 12:09 صباحاً - أدمن ‏17 دقيقة مضت تواصل 20 زيارة

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة، أسفرت – بتوفيق الله – عن القبض على (4) مخالفين لنظام أمن الحدود بمحافظة خميس مشيط بمنطقة عسير، لترويجهم كمية من الحشيش المخدر، وعثر بحوزتهم على (600) قرص إمفيتامين مخدر ومسكر.

وأكد الرائد النجيدي، أنهم أوقفوا المقبوض عليهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وأُحيلوا إلى فرع النيابة العامة.

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