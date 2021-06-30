تراند الفن: مواطنون يعددون أكثر مصادر الضوضاء إزعاجًا

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 12:09 صباحاً - أدمن ‏21 دقيقة مضت المرصد 19 زيارة

صحيفة المرصد : أجرت قناة السعودية استطلاعا بين مجموعة من المواطنين حول أكثر مصادر الضوضاء التي تسبب إزعاجًا لهم.

وأشارت إحدى المواطنات إلى أن أصوات كلاب الشوارع وأعمال البناء من أكثر ما يزعجها، فيما أوضح مواطن آخر إلى أن سيارات البلدية تصدر أصواتا مزعجة أثناء عمليات تفريغ حاويات القمامة وحتى أثناء تحركها وتوقفها بسبب عدم إجراء الصيانة الكافية لها.

وأجمع عدد آخر من المواطنين على أن أصوات السيارات والتفحيط وأعمال الصيانة والحفر بالشوارع وأعمال البناء والإنشاءات المعمارية، تعد من أكثر مصادر الإزعاج لهم خلال اليوم.

وبحسب التقرير الذي أذاعته قناة الإخبارية جاء التفحيط والسيارات في مقدمة مصادر الضوضاء الأكثر إزعاجًا للمواطنين الذين شملهم الاستطلاع المشار إليه.

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