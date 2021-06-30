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فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 12:09 صباحاً - أدمن 21 دقيقة مضت المرصد 19 زيارة
صحيفة المرصد : أجرت قناة السعودية استطلاعا بين مجموعة من المواطنين حول أكثر مصادر الضوضاء التي تسبب إزعاجًا لهم.
وأشارت إحدى المواطنات إلى أن أصوات كلاب الشوارع وأعمال البناء من أكثر ما يزعجها، فيما أوضح مواطن آخر إلى أن سيارات البلدية تصدر أصواتا مزعجة أثناء عمليات تفريغ حاويات القمامة وحتى أثناء تحركها وتوقفها بسبب عدم إجراء الصيانة الكافية لها.
وأجمع عدد آخر من المواطنين على أن أصوات السيارات والتفحيط وأعمال الصيانة والحفر بالشوارع وأعمال البناء والإنشاءات المعمارية، تعد من أكثر مصادر الإزعاج لهم خلال اليوم.
وبحسب التقرير الذي أذاعته قناة الإخبارية جاء التفحيط والسيارات في مقدمة مصادر الضوضاء الأكثر إزعاجًا للمواطنين الذين شملهم الاستطلاع المشار إليه.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مواطنون يعددون أكثر مصادر الضوضاء إزعاجًا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.