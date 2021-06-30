تراند الفن: تعرف على الأهداف الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي أعلن عنها ولي العهد

صحيفة المرصد : قال سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، أن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تهدف لتعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، والارتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية، وتحقيق التوازن في الميزانية العامة، وتحسين أداء الجهاز الحكومي.

وأشار سموه إلى أن أحد الأهداف الرئيسية للإستراتيجية يتمثل في زيادة مساهمة قطاع النقل والخدمات اللوجستية في إجمالي الناتج المحلي الوطني، فبينما يبلغ إسهام هذا القطاع حالياً في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة حوالي 6%، تستهدف الإستراتيجية زيادة إسهامه إلى 10% من خلال تصدر قطاع النقل والخدمات اللوجستية مراتب متقدمة لدعم الاقتصاد الوطني، وتمكين نمو الأعمال وتوسيع الاستثمارات، وزيادة ما يضخه هذا القطاع من إيرادات غير نفطية بشكل سنوي ليصل إلى حوالي 45 مليار ريال في عام 2030م.

وكان ولي العهد قد أطلق اليوم الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستي، لدعم مسيرة التنمية الشاملة في المملكة.