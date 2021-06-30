تراند الفن: شاهد لحظة ترحيل رجل الأعمال حسن راتب من النيابة بعد قرار حبسه (صورة)

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 12:09 صباحاً - حصل القاهرة 24″، على أول صورة لرجل الأعمال حسن راتب، وذلك بعد قرار النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجاء ذلك لترحيل رجل الأعمال إلى مكان محبسه.

وقررت جهات التحقيق، منذ قليل، حبس رجل الأعمال حسن راتب، بتهمة تمويل عصابة علاء حسانين بملايين الجنيهات، وذلك بغرض التنقيب عن الآثار، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه وبقية المتهمين.

وجاء القبض على المتهم حسن راتب وحبسه، لتورطه في تمويل عصابة مكونة من 17 شخصًا، يتزعمها البرلماني السابق في عهد الإخوان المسلمين “علاء حسانين” والمعروف بنائب الجن والعفاريت، للتنقيب عن الآثار، حيث أنفق رجل الأعمال ملايين الجنيهات على عمليات التنقيب واستخراج القطع الأثرية التي قامت بها العصابة، وذلك بعد أن دل عليه المتهم عز الدين محمد حسانين، شقيق المتهم علاء حسانين، زعيم عصابة الاتجار بالآثار، بعد القبض عليه.

واعترف عز الدين أمام جهات التحقيق باشتراك رجل الأعمال الشهير حسن راتب، وتورطه في إنفاق ملايين الجنيهات لتمويل عصابة “علاء حسانين” البرلماني السابق، للتنقيب عن الآثار.

وأكد شقيق علاء حسانين أن رجل الأعمال أسهم في ضخ الكثير من الأموال لتمويل عمليات التنقيب عن الآثار التي يقوم بها النائب البرلماني.

وكانت جهات التحقيق قد قررت تجديد حبس 17 متهمًا بينهم النائب البرلماني السابق علاء حسانين، وذلك في واقعة تزعمه عصابة للاتجار والتنقيب عن الآثار.

كما أمرت جهات التحقيق باستخراج صحيفة الحالة الجنائية، ومعرفة السوابق الجنائية للبرلماني الأسبق علاء حسانين الشهير بـ“نائب الجن والعفاريت” وآخرين، لاتهامهم بالاتجار والتنقيب على الآثار.

وضبطت أجهزة الأمن 201 قطعة أثرية بحوزته وآخرين، كانوا ينقبون عن الآثار في أحد المنازل، حيث كشفت أماكن الحفر والمخازن المستخدمة لإيهام الضحايا بأنها مقابر أثرية تم استخراج الآثار منها.

والمتهمون في القضية هم: أسامة علي محمد، ومحمود بيومي، ومحمد عبد الرحمن وشعبان مرسي وميلاد حليم وأحمد علي وأحمد عبد العزيز وأحمد صابر ومحمد حسين وعاطف عبد الحميد، وأشرف محمد ومحمود عبد الفتاح وأحمد عبد العظيم وأسامة عبد الكريم وأسامة حليم وعلاء محمد حسانين وأكمل ربيع.

وقال المصدر، في تصريحات لـ “القاهرة 24″، إنه سيتم تشكيل لجنة لفحص القطع الأثرية المضبوطة بحوزة النائب السابق والتشكيل العصابي لتحديد هويتها.

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