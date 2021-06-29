نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الاسبوعية 30 يونيو 2021 الموافق 20 ذو القعدة 1442 هـ عروض الصيف في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده الاسبوعية ، وفرت بنده السعودية اليوم عروض جديدة ونشرة عروض اسبوعية مختلفة عن العروض التي أطلقت في الأسبوع الماضي. وتوفر بنده عروض علي المنتجات التي تلقى اهتمام كبير من جانب العملاء. والتي دائما ما يحتاجها المنزل والأسرة. وفي هذا المقال نوفر لكم مجلة عروض بنده كاملة شاملة جميع الصور التي تضم كافة المنتجات التي تشهد خصومات وتخفيضات رائعة لمدة 7 أيام في كافة منافذ وفروع بنده.

عروض بنده الاسبوعية

يمكنك من خلال عروض بنده الاسبوعية الحصول على كافة ما تحتاجه في منزلك وأسرتك من مأكولات بحرية. ومشويات ولحوم ودجاج وكبدة وكفتة وجمبري ولحم بأنواع متعددة. ايضا يمكنك الحصول على منتجات طعام الإفطار مثل الجبن واللانشون والفول المدمس والتونة والحلاوة الطحينية وكافة ما تفكر بة ستجده في نشرة عروض بنده الاسبوعية.

توفر بنده لكل سيدة منزل كافة مستلزمات المطبخ الأساسية التي تحتاجها وأهمها هي المنظفات التي تساعدها في غسيل الأطباق وقدور الضغط. وأيضا المنظفات التي تساعدها في غسيل الملابس الملونة والسوداء وتوفر بنده أفضل المنتجات بأسعار وتخفيضات مذهلة. وأبرز المنظفات المتوفرة هي مزيل البقع كلوركس للملابس الذي يعد من أفضل المنظفات. وبرسيل جل منظف يعد من أكثر المنظفات استخداما. وايضا سائل غسيل الصحون فيري الذي يمتلك قدرة هائلة في تلميع الأطباق والقدور وتنظيفها.

عروض بنده اليوم

عروض الاسبوع الرابع من عروض اقل الاسعار التي لن تجدها في كافة الأسواق الأخرى في السعودية. يبدأ من اليوم الأربعاء في كافة فروع بنده وهايبر بنده. وتضم العروض الجمبري المطبوخ البحري بسعر مميز للغاية وهو 25 ريال بدلاً من 40 ريال وهي خصومات بنسبة 45% يمكن للجميع الاستمتاع بها. كما تضم بنده وهايبر بنده خصومات على بعض السلع الغذائية الأخرى. والدجاج المجمد والكثير من المكسرات من باجة بخصومات مذهلة تستمري لمدة أسبوع كامل.

عروض أقل الاسعار من بنده

عروض بنده وهايبر بنده بها عرض خاص علي جبنة كريم قابلة للدهن من المراعي 900 جرام الحبة الواحدة بسعر 24 ريال. بدلا من السعر الأصلي وهو 45 ريال. وعرض رائع علي قدر الضغط الكهربائي كليك أون بسعر 159 ريال بدلاً من 300 ريال.