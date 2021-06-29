تراند الفن: حسام حبيب عن التسجيل المسرب لوالده: “أنا أرجل وأنضف من إني اعمل هذا الامر”

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 11:12 مساءً - رد الفنان حسام حبيب على عدم نفيه التسجيل المسرب لوالده حسين حبيب، في فيديو جديد نشره عبر حسابه الخاص بموقع “انستجرام”.

وقال حبيب موجهًا حديثه لـ الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، المسؤولة عن نشر التسجيل الصوتي لوالده: “بتقولي إني أنا لم أنفِ الأمر، أنا فعلًا لم أنفِ الأمر، لأني أنا أرجل وأنضف من إني أنفي، ولا أكد صوته ولا مش صوته ما يخصنيش”.

وهاجم “حبيب” نضال الأحمدية بعد حديثها باستعدادها لمواجهة جديدة معه قائلًا: “إنتي مواجهاتك مع اللي بتعرفي تخترقيهم بشبكاتك، أنا كمان سمعت صعب ياخدوكي في لبنان عشان اختراقاتك واستقصاءاتك واصلة لكل الناس في لبنان ومحدش بيعرف يقاضيكي هناك”.

وحذر حسام حبيب الإعلامية اللبنانية بما تفعله مؤكدًا بلده بها قانون، كما سخر من استخدامها لفظ “تحقيق استقصائي” فيما فعلته من نشر تسجيل صوتي يتعرض لحياته الزوجية، إذ قال: “أول مرة أسمع عن أسلوب صحفي استقصائي أستخدم فيه بنات و”أزوقهم”، وأقول إن عندي 12 مليون متابع بستخدمهم”.

وأكد حسام حبيب أنه قرر أن يواجه أزماته بشجاعة: “مضيفًا: ”هاقول للأعور إنت أعور في وشه.

ووجه رسالة تحذيرية لـ للإعلامية اللبنانية قائلًا: “إوعي تفتكري إني هخاف من استقصاءاتك، أنا مش برد على التليفونات مش هتعرفي تستقصي معايا، لسة فيه جولات بيني وبينك وهعرفك يعني إيه تخوضي في أعراض مصريين، ده عندك هناك، هنا لو مش فاهمة يعني إيه مصر إحنا هنفهمك هعرف إزاي أجيبك وأوركي يعني إيه مصر”.