تراند الفن: بعد توديع ألمانيا يورو 2020.. توني كروس سيعلن اعتزاله الدولي

كشفت صحيفة “بيلد” الألمانية، عن عزم لاعب وسط منتخب ألمانيا وفريق ريال مدريد، توني كروس، على إعلان اعتزاله اللعب الدولي، بعد الهزيمة أمام منتخب إنجلترا بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت اليوم الثلاثاء، على ملعب “ويمبلي”.

وودع المانشافت مسابقة كأس أمم أوروبا “يورو 2020” في مرحلة خروج المغلوب من دور الــ16 للمسابقة القارية.

ووفقًا للصحيفة الألمانية، فإن كروس سيعلن اعتزاله اللعب دوليًا وهذه هي أخر مشاركه دولية له مع المنتخب الألماني ولن ينتظر كأس العالم العام القادم 2022 في قطر.

ومن المقرر أن يعلن توني كروس اعتزاله دوليًا بعد كأس الأمم الأوروبية، مع مغادرة المدير الفني يواكيم لوف، وتولي هانز فليك تدريب ألمانيا، حيث يعلم كروس أنه لم يعد جيدًا بما يكفي ليبدأ قبل كيميتش وجوريتسكا في خط الوسط بعد الآن.

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