فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 11:12 مساءً - صحيفة المرصد : كشف مسؤول بالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، معايير قياس الصوت في لائحة الضوضاء. وقال أنور المهدي، عبر برنامج الشارع السعودي على قناة السعودية، أن تكون مكبرات الصوت على ارتفاع معين من الأرض وتوضع لها فلاتر معينة لتصفية الأصوات من الرياح وغيرها. وأشار إلى أنه عند وجود مخالفة يقوم المركز بعملية تفتيش للمكان محل المخالفة حتى يتم ضبط المخالفة حيث نقوم بقياس الصوت لبيان مدى الإزعاج أو يقوم صاحب المنشأة بعمل قياس للصوت عن طريق مقدم خدمة مرخص من المركز. وأوضح أنه بعد ذلك يتخذ المركز الإجراء المناسب، مشيراً إلى أن عقوبات التجاوز تصل من 5 آلاف إلى 10 آلاف ريال، وعقوبات عدم الإلتزام بالخطط التصحيحية أو خفض الضوضاء تصل إلى 30 ألف ريال، مؤكداً أن اللائحة لا يوجد بها إنذار لذلك يتم فرض العقوبة مباشرة إذا ثبتت المخالفة.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بالفيديو: الكشف عن معايير قياس الصوت في لائحة الضوضاء وقيمة الغرامات على المخالفين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.