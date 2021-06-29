فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 11:12 مساءً - أدمن 17 دقيقة مضت آخر الأخبار 15 زيارة
انتهت أحداث الشوط الثاني من مباراة السويد أمام أوكرانيا بنتيجة هدف لكل فريق، ضمن منافسات دور ثمن نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.
وشهدت المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب هامبدن بارك الدولي، في اسكتلندا إثارة كبيرة ومتعة بين الفريقين.
وسجل أوليكساندر زينشينكو مدافع منتخب أوكرانيا الهدف الأول في الدقيقة 27، وتعادل إيميل فورسبيرج لصالح منتخب السويد في الدقيقة 43.
وبهذه النتيجة يذهب الفريقان إلى الأشواط الإضافية التي تحسم المواجهة الأخيرة من مباريات دور ثمن نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية.
فورسبيرج يسجل رقمًا تاريخيًا رفقة منتخب السويد
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: السويد تتعادل مع أوكرانيا والمباراة تذهب إلى الأشواط الإضافية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.