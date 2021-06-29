تراند الفن: السويد تتعادل مع أوكرانيا والمباراة تذهب إلى الأشواط الإضافية

انتهت أحداث الشوط الثاني من مباراة السويد أمام أوكرانيا بنتيجة هدف لكل فريق، ضمن منافسات دور ثمن نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

وشهدت المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب هامبدن بارك الدولي، في اسكتلندا إثارة كبيرة ومتعة بين الفريقين.

وسجل أوليكساندر زينشينكو مدافع منتخب أوكرانيا الهدف الأول في الدقيقة 27، وتعادل إيميل فورسبيرج لصالح منتخب السويد في الدقيقة 43.

وبهذه النتيجة يذهب الفريقان إلى الأشواط الإضافية التي تحسم المواجهة الأخيرة من مباريات دور ثمن نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية.