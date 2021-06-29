تراند الفن: حسام حبيب عن والده: “يقرب لي بالاسم ليس بالفعل وأقل من إني أذكر اسمه”

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 11:12 مساءً - اشتعلت الأزمة بين الفنان حسام حبيب والإعلامية اللبنانية نضال الأحمدي، بعدما أكدت أن لديها مواجهة جديدة معه، بعد تسببها في تسريب تسجيل صوتي لوالده والذي كشف فيه عن محاولاته للتحكم في أموال الفنانة شيرين عبد الوهاب، وكره والدته لها وغيرها من الأمور.

وخرج حسام حبيب في فيديو جديد عبر حسابه بـ“انستجرام”، وسخر من نضال الأحمدية، إذ قال: “سمعت النهاردة بعد ما خلصت شغلي حاجة ضحكتني، المدعية بتقول إن هناك مواجهة جديدة مع حسام حبيب”.

واستنكر حسام ما تفعله نضال الأحمدية قائلًا: “أول مرة أسمع أسلوب صحفي استقصائي بيتم فيه استخدام البشر اللي متابعينك واستغلالهم في أعمالك من خلال المكالمات الصوتية”، مضيفًا: “إنتي مواجهاتك مع اللي بتعرفي تخترقيهم بشبكاتك”.

وهاجم حسام حبيب نضال الأحمدية قائلًا: “مصر اللي حاولتِ تتمسحي فيها وتجيبي سيرة مصر وسد النهضة أشرف بكتير من إنها تيجي على لسانك، بلاش شغل تماحيك علشان البلد كبيرة وفيها قانون وصدقيني الدنيا كلها عارفة يعني إيه مصر”.

وأشار حسام حبيب في حديثه عن نضال الأحمدية إلى أنها استخدمت والده في استقصائها لأنها تعلم جيدًا أنه قريبًا منه بالاسم فقط وهو ما لعبت عليه في مخططاتها، مضيفًا: “أنا مش بدافع عنك ولا عنه ولا ينفع أجيب سيرة اسمك ولا اسمه لإنه أقل بكتير”.

وكان حسين حبيب، والد الفنان حسام حبيب، رد على فيديو ابنه الذي أوضح فيه أن العلاقة مع والده غير مستقرة، وأن التسجيل الصوتي المُسرب لخطته لم تكن السابقة الأولى من نوعها لمحاولات هدم حياته مع زوجته المطربة شيرين عبد الوهاب.

وقال حسين حبيب لـ“القاهرة 24”: “الموضوع اتقفل بالنسبة لي، لن أتحدث في هذا الموضوع مرة أخرى، القصة كلها انتهت بعد حديث حسام وشيرين عبد الوهاب”.