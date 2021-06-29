تراند الفن: كايزر تشيفز عن احتمالية نقل نهائي الأبطال: جاهزون في أي مكان (خاص)

كشف فينا مافوزا، المتحدث الرسمي باسم نادي كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، موقف إدارة ناديه، حال قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” نقل مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي إلى دولة أخرى بدلًا من المغرب.

وقال فينا مافوزا في تصريحات خاصة لـ”القاهرة 24″: “سوف نلعب في أي مكان محايد يتم اختياره إجرائيا من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، ولكن في الوقت الحالي نتطلع للعب في المغرب”.

وعن احتمالية نقل مباراة النهائي إلى القاهرة بدلًا من المغرب أجاب متحدث كايزر تشيفز: “سوف نعلق إذا تم إجراء التغيير، وكل تركيزنا ينصب حاليا على الذهاب إلى المغرب”.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره كايزر تشيفز، يوم 17 يوليو المقبل، على ملعب “محمد الخامس”، في المغرب.