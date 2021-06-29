تراند الفن: عاجل .. “كاف” يدرس نقل نهائي دوري أبطال إفريقيا خارج المغرب

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 10:10 مساءً - يدرس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، تغيير مكان إقامة نهائي النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال إفريقيا، من ملعب “محمد الخامس” بالمغرب، إلى ملعب آخر بالقارة السمراء، بسبب الإجراءات الصارمة التي تفرضها السلطات المغربية لتفادي انتشار وباء كورونا، ومن بينها عدم السماح للجماهير بالذهاب إلى الملاعب.

وتدرس لجنة المسابقات بـ “كاف”، تغيير الملعب على أن تتخذ القرار خلال الأسبوع الجاري، خاصة بعد رفض السلطات المغربية السماح بحضور نسبة من الجماهير، في الوقت الذي سمح فيها “كاف” بحضور 5000 مشجع بدخول الملعب منذ الدور نصف النهائي، غير أن السلطات المحلية رفضت الأمر، وفقًا لما ورد عن صحيفة “هسبورت” المغربية.

ويتجه كاف لنقل المباراة لملعب آخر، في ظل رغبة جماهير الأهلي، وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي، منافسه بالنهائي، في حضور المباراة، حيث يقترب كاف من نقل المباراة إلى بلد آخر، يسمح بحضور نسبة من جماهير الفريقين، خاصة وأن العديد من الدول الإفريقية رخصت للجماهير بولوج الملاعب بنسبة معينة.

ووفق المصادر ذاتها، فإن ملعب دوالا بالكاميرون الذي احتضن نهائي كأس الأمم الإفريقية للمحليين “تشان” الأخير مرشح بقوة لاستضافة المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا، في حال تم نقله من المغرب، كما أن هناك ملاعب أخرى مرشحة لاحتضان المباراة.

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