تراند الفن: غرق سفينة على متنها 56 راكباً

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 10:10 مساءً - شهدت سواحل إندونيسيا، اليوم الثلاثاء، غرق سفينة ركاب كان على متنها أكثر من 50 شخصا، حيث وقع الحادث بالقرب من جزيرة بالي بجنوب إندونيسيا، بينما أطلقت السلطات عمليات الإنقاذ.

وأوضح مدير عمليات البحث والإنقاذ في محافظة يافا الشرقية، وايان سوياتنا، أن الحادث وقع في مياه مضيق بالي، وقد شرعت السلطات المحلية فورا في عمليات الإجلاء.

في سياق متصل، أكدت الشرطة أن السفينة كان على متنها 41 راكبا، إضافة إلى طاقم مكون من 15 فردا.

وأضافت الشرطة أن فرق الإنقاذ عثرت حتى الآن على 4 ركاب متوفين بالحادث، وقد تم نقل جثامينهم إلى المستشفى.

وذكرت وسائل إعلام إندونيسية أن فرق الإنقاذ نقلت حتى الآن 23 شخصا من ركاب السفينة إلى الساحل.

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