تراند الفن: من بينها الرياض ..شاهد: تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة في بعض مناطق المملكة نهاية الأسبوع

صحيفة المرصد : كشف موقع “طقس العرب” عن حالة الطقس المتوقع بالمملكة خلال الأيام القادمة، مشيرًا إلى أنه يسود طقس من حار إلى شديد الحرارة في عموم مناطق المملكة خلال الأيام القليلة القادمة ويكون معتدلاً فوق المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأوضح أن هناك استمرار لفُرص زخات الأمطار الرعدية محلية الطابع على أجزاء من جنوب غرب وغرب المملكة.

كما أشار إلى تسجيل درجات حرارة أربعينية مُتوقعة في بعض المناطق يوم الأربعاء وترتفع لتصبح خمسينية يوم الخميس، وتستمر الارتفاعات حتى نهاية الأسبوع لتطال مناطق أوسع ويُتوقع أن تصل الحرارة في العاصمة الرياض خلال نهاية الأسبوع لأواخر الـ 40 مئوية.



