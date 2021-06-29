تراند الفن: حسام حبيب لـ “نضال الأحمدية”: “مفيش حق مصري بيضيع” (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 10:10 مساءً - سخر الفنان حسام حبيب من الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، المسؤولة عن نشر التسجيل الصوتي لوالده حسين حبيب، بعدما أكدت أنها لديها مواجهة جديدة معه.

ونشر حسام حبيب فيديو جديد عبر حسابه بموقع “انستجرام” قال فيه: “سمعت النهاردة بعد ما خلصت شغلي حاجة ضحكتني، المدعية بتقول في مواجهة جديدة مع حسام حبيب”.

وأضاف ساخرًا: “إنتي مواجهاتك مع اللي بتعرفي تخترقيهم بشباكاتك، أنا كمان سمعت صعب ياخدوكي في لبنان عشان اختراقاتك واستقصائتك واصلة لكل الناس في لبنان ومحدش بيعرف يقاضيكي هناك”.

واستكمل: “مصر اللي حاولتي تتمسحي فيها وتجيبي سيرة مصر وسد النهضة أشرف بكتير، إنها تيجي على لسانك بلاش شغل تماحيك علشان البلد كبيرة وفيها قانون وصدقيني الدنيا كلها عارفة يعني ايه مصر”.

وفي وقت سابق رد حسين حبيب، والد الفنان حسام حبيب، على فيديو ابنه الذي أوضح فيه أن العلاقة مع والده غير مستقرة، لأنه أذاه كثيرًا في حياته، وأن التسجيل الصوتي المُسرب لخطته لم تكن السابقة الأولى من نوعها لمحاولات هدم حياته مع زوجته المطربة شيرين عبد الوهاب.

وقال حسين حبيب لـ“القاهرة 24” الموضوع اتقفل بالنسبة لي، لن أتحدث في هذا الموضوع مرة أخرى، القصة كلها انتهت بعد حديث حسام وشيرين عبد الوهاب”.

وكان حسام نشر مقطع فيديو له برفقة زوجته شيرين وابنتها، عبر حسابه الخاص بموقع “انستجرام”، قال خلاله: “هناك العديد من الأشخاص في الدائرة المحيطة بحياة شيرين تأذت من قوة علاقته بها خاصة بعد الزواج، لأنه أصبح البوصلة التي توجهها لأخذ حقوقها كاملة من الناس، مضيفًا: “بالبلدي مضايقين إن الحنفية اتقفلت عليهم”.