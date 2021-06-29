تراند الفن: الكويت تقرر إبعاد مصريين بسبب التحرش والإساءة إليها

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 10:10 مساءً - أحالت السلطات الأمنية الكويتية، مصريين إلى إدارة الإبعاد، لاتهام أحدهما بالإساءة إلى الكويت خلال مقطع بثه على وسائل التواصل الاجتماعي، والثاني على خلفية اتهامه بالتحرش بفتيات.

وطالبت الأجهزة الأمنية الكويتية من أهالي الوافدين المصريين، إحضار تذكرتي سفر وجوازي سفريهما، حسب ما أفادت صحيفة الأنباء الكويتية، موضحة أن أحدهما تداول مقطع علق فيه على حالة الطقس بالإساءة والتلفظ بعبارة غير لائقة، وبمواجهته بما صدر عنه أقر بارتكابه الواقعة.

في حين وجهت اتهامات للأخر بالتحرش بعدد من الفتيات، بعدما تلقت وزارة الداخلية بلاغات بشأن اعتياده على التحرش بفتيات في أحد الشوارع، وبمواجهته أنكر التهم الموجهة إليه، فيما أكدت تحريات الداخلية الكويتية التهم الموجهة إليه، ليتم إحالته إلى الابعاد.

وفي سياق آخر، أعلن الناطق باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، موافقة مجلس الوزراء على السماح لغير الكويتيين “المقيمين”، بالدخول إلى البلاد شريطة حصولهم على جرعتين من اللقاح المضاد الفيروس كورونا والمعتمد لدى الكويت والمنتج من شركات “فايزر-أسترازينكا-موديرنا” أو جرعة واحدة من اللقاح المنتج من شركة جونسون أند جونسون.