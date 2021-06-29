شوف عرضو اكسترا اليوم خصومات وتخفيضات فصل الصيف تصل ل 60% تسوق الآن

عروض اكسترا الأسبوعية على الجوالات والأجهزة المنزلية، من خلال هذا المقال يمكنكم التعرف على أفضل عروض الجوالات في المملكة العربية السعودية في متجر اكسترا، فسوف تجد عزيزي القارئ تشكيلة كبيرة من الجوالات والتي تشتهر بالعلامات التجارية المختلفة وهذا ما يجعل متجر اكسترا في مقدمة أفضل المتاجر في السعودية، وفي السطور القادمة سنذكر لكم عروض المتجر على الهواتف المحمول.

عروض اكسترا الأسبوعية

تقدم مجموعة هايبر اكسترا في المملكة العربية السعودية الكثير من العروض على جميع المنتجات في فروعها وذلك بمناسبة فصل الصيف، حيث أن تنزيلات اكسترا على الأجهزة الكهربائية والجوالات بجميع أنواعها في كل الفروع وسوف نقدم لكم اليوم العروض المقدمة على الجوالات.

خصومات اكسترا على الجوالات:

عروض اكسترا الأسبوعية هاتف سامسونج جالكسي إيه 21 إس بسعة حجم “64 جيجا بايت” باللون الأبيض وصل سعره إلى 649 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 819 ريال سعودي.

هاتف سامسونج جالكسي إيه 21 إس بسعة حجم “64 جيجا بايت” باللون الأبيض وصل سعره إلى 649 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 819 ريال سعودي. بلغ سعر هاتف سامسونج جالكسي إيه 12، 4 جي بسعة حجم “64 جيجا بايت” باللون الأبيض إلى 599 ريال سعودي.

هاتف سامسونج جالكسي إيه 21 إس بسعة حجم “64 جيجا بايت” باللون الأزرق وصل سعره إلى 649 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 819 ريال سعودي.

بلغ سعر هاتف سامسونج جالكسي إيه 02 إس، 4 جي بسعة حجم “64 جيجا بايت” باللون الأسود إلى 475 ريال سعودي.

هاتف لينوفو كيه 12 نوت بسعة حجم “128 جيجا بايت” باللون الأخضر وصل سعره إلى 569 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 899 ريال سعودي.

تخفيضات اكسترا اليوم