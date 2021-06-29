تراند الفن: هافيرتز يعلق على فرصة مولر أمام إنجلترا ورحيل يواخيم لوف

علق كاي هافيرتز، لاعب منتخب ألمانيا، على هزيمة اليوم الثلاثاء، أمام منتخب إنجلترا في ملعب “ويمبلي” بنتيجة هدفين دون رد، ضمن منافسات دور الــ16 من مسابقة كأس أمم أوروبا “يورو 2020” وعلى رحيل المدير الفني، يواخيم لوف، بعد نهاية اليورو عن قيادة المنتخب الألماني.

وسبق وأعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، رسميًا، رحيل يواخيم لوف عن تدريب المانشافت بعد انتهاء بطولة اليورو مباشرة، وقبل عام كامل من نهاية عقده، الذي نجح في التتويج معهم ببطولة كأس العالم 2014، وقضى فترة تصل إلى 17 عامًا.

وقال هافيرتز خلال تصريحات صحفية بعد المباراة مباشرة: “خيبة أمل، كان من الصعب تقبل الهزيمة، يجب أن نتعافى الآن، فرصة مولر؟ اللوم للجميع ليس له فقط، نحن أضعنا الكثير من الفرص ولم نكن حادين بما فيه الكفاية أمام المرمى، أيضًا كان يجب أن نصنع فرص أكثر”.

وعن مغادرة لوف بعد مباراة اليوم، علق هافيرتز قائلًا: “ربما هو أفضل مدرب مر في تاريخ ألمانيا، نشعر بخيبة أمل لأننا لم نمنحه نهاية سعيدة، نتمنى له التوفيق الآن”.

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