فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 09:09 مساءً - أدمن 44 دقيقة مضت آخر الأخبار 12 زيارة
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط شخص، يحمل جنسية إحدى الدول، مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بممارسة نشاط احتيالي تخصص في الاستيلاء على أموال المواطنين.
وتمكن المتهم من خلال صفحات إلكترونية احتيالية، بأسماء أشخاص وهمية، من استخدام تلك الصفحات الإلكترونية في عمليات احتيالية ممنهجة، بإرساله طلبات صداقة عشوائية للمواطنين بقصد التعارف عليهم وإيهامهم بأنه مقيم خارج البلاد، ويملك ثروة مالية طائلة ويرغب في إرسالها للبلاد من خلال إحدى شركات الشحن الدولية لنقل الأموال بقصد استثمارها، نظير حصولهم على عمولة مالية، وإدخال تلك الأموال للبلاد بأسمائهم ثم يطلب من ضحاياه إيداع مبالغ مالية في العديد من الحسابات البنكية كرسوم تخليص جمركي وشحن ورسوم إدارية، لتسلم الثروة المالية المزعومة، ثم يقوم بسحب تلك المبالغ المرسلة من الضحايا والاستيلاء عليها، وغلق الهواتف المحمولة والمواقع الإلكترونية المستخدمة في نشاطه الإجرامي.
وعثر بحوزته على هاتف محمول، وبفحصه تبين احتوائه على دلائل تؤكد على نشاطه الاجرامي، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: القبض على شخص زعم امتلاكه ثروات طائلة خارج البلاد للنصب على المواطنين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.