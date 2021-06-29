فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 09:09 مساءً - أدمن 12 دقيقة مضت آخر الأخبار 14 زيارة
حصل هاري ماجواير، مدافع منتخب إنجلترا، على جائزة رجل مباراة منتخب بلاده أمام ألمانيا، التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، انتهت بفوز الأخير بهدفين دون رد، في إطار منافسات دور الــ16 من مسابقة كأس أمم أوروبا “يورو 2020”.
واختارت اللجنة المنظمة للبطولة، ماجواير ومنحه جائزة رجل المباراة نظرًا لما قدمه طوال اللقاء، والقوة التي ظهر بها دفاع إنجلترا بمشاركة لاعب ليستر سيتي.
وبهذا الفوز ينتظر منتخب إنجلترا الفائز من مباراة أوكرانيا والسويد، والتي ستقام بعد قليل على ملعب “باكو الأولمبي” بدولة أذربيجان، في إطار منافسات دور الــ16 من “يورو 2020”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: ماجواير أفضل لاعب في مباراة إنجلترا وألمانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.