تراند الفن: ماجواير أفضل لاعب في مباراة إنجلترا وألمانيا

حصل هاري ماجواير، مدافع منتخب إنجلترا، على جائزة رجل مباراة منتخب بلاده أمام ألمانيا، التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، انتهت بفوز الأخير بهدفين دون رد، في إطار منافسات دور الــ16 من مسابقة كأس أمم أوروبا “يورو 2020”.

واختارت اللجنة المنظمة للبطولة، ماجواير ومنحه جائزة رجل المباراة نظرًا لما قدمه طوال اللقاء، والقوة التي ظهر بها دفاع إنجلترا بمشاركة لاعب ليستر سيتي.

وبهذا الفوز ينتظر منتخب إنجلترا الفائز من مباراة أوكرانيا والسويد، والتي ستقام بعد قليل على ملعب “باكو الأولمبي” بدولة أذربيجان، في إطار منافسات دور الــ16 من “يورو 2020”.



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