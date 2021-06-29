تراند الفن: القبض على 3 أشخاص ذبحوا 14 حمارًا

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 09:09 مساءً - أدمن ‏25 دقيقة مضت آخر الأخبار 33 زيارة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من القبض على 3 أشخاص لذبحهم 14 حمارًا، وإلقاء جيفتهم بمنطقة الظهير الصحراوي بسوهاج. وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إنه بالنسبة لما تم تداوله ببعض صفحات موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بشأن العثور على عدد من الدواب النافقة “حمار” بمنطقة الظهير الصحراوي بمركز أخميم بمحافظة سوهاج، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهم ثلاثة أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، وبحوزة أحدهم 14 دابة “حمار”، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتبين اتفاقهم فيما بينهم على شراء وتخزين الدواب بهدف الحصول على جلودها وبيع تلك الجلود لبعض التجار المتعاملين بصناعة المنتجات الجلدية بقصد تحقيق ربح مادي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.