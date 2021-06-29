فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 09:09 مساءً - صحيفة المرصد : وثق مقطع فيديو، لحظة قيام الجهات الأمنية، بالقبض على أحد مخالفي نظام الإقامة من الجنسية الإثيوبية. وأظهر مقطع الفيديو، محاولة أحد مخالفي نظام الإقامة، الإختباء في حفرة مغطاة بالسجاد بأحدى الخيام، للهروب من الجهات الأمنية، بطريقة ماكرة. وقام رجال الأمن برفع السجاد المتواجد في أرضية الخيمة، ليجدوا تحته المخالف الإثيوبي مختبئ في الحفرة، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات اللازمة حياله. والجدير بالذكر أن قوات الأمن ألقت القبض أمس الاثنين، على مقيم إثيوبي مخالف، اختبأ في أنبوب مدخنة بإحدى الاستراحات.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بالفيديو.. لحظة القبض على إثيوبي مخالف اختبأ في خيمة بطريقة ماكرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.