فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 09:09 مساءً - أدمن 18 دقيقة مضت آخر الأخبار 12 زيارة
أشاد ريو فرديناند، أسطورة الكرة الإنجليزية برحيم سترلينج، لاعب منتخب إنجلترا، عقب الفوز على منتخب ألمانيا في دور الستة عشر من كأس أمم أوروبا يورو 2020.
وقال فرديناند في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: “من فضلك، هل يمكننا البدء بوضع مزيد من الاحترام على اسم رحيم سترلينج؟”.
وجاءت إشادة فرديناد بسترلينج، بعد مستوى الأخير في المباراة وتسجيله هدفًا في الفوز بهدفين مقابل لا شيء، بالمباراة التي أقيمت على ملعب ويمبلي.
وأحرز سترلينج هدف التقدم لصالح الإنجليز في الدقيقة 75 بعد عرضية متقنة من الظهير الأيسر لوك شاو، ليصبح نجم مانشستر سيتي هو ثاني لاعب يسجل كل هدف من الأهداف الثلاثة الأولى لإنجلترا في نسخة من بطولة كبرى (كأس العالم / يورو)، بعد جاري لينكير، الذي فعل ذلك في كأس العالم 1986.
وسجل رحيم ستيرلينج حتى الآن 15 هدفا في آخر 20 مباراة لعبها مع إنجلترا.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: فرديناند: هل يمكننا وضع مزيدا من الاحترام على اسم رحيم سترلينج؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.