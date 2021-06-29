تراند الفن: فرديناند: هل يمكننا وضع مزيدا من الاحترام على اسم رحيم سترلينج؟

أشاد ريو فرديناند، أسطورة الكرة الإنجليزية برحيم سترلينج، لاعب منتخب إنجلترا، عقب الفوز على منتخب ألمانيا في دور الستة عشر من كأس أمم أوروبا يورو 2020.

وقال فرديناند في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: “من فضلك، هل يمكننا البدء بوضع مزيد من الاحترام على اسم رحيم سترلينج؟”.

وجاءت إشادة فرديناد بسترلينج، بعد مستوى الأخير في المباراة وتسجيله هدفًا في الفوز بهدفين مقابل لا شيء، بالمباراة التي أقيمت على ملعب ويمبلي.

وأحرز سترلينج هدف التقدم لصالح الإنجليز في الدقيقة 75 بعد عرضية متقنة من الظهير الأيسر لوك شاو، ليصبح نجم مانشستر سيتي هو ثاني لاعب يسجل كل هدف من الأهداف الثلاثة الأولى لإنجلترا في نسخة من بطولة كبرى (كأس العالم / يورو)، بعد جاري لينكير، الذي فعل ذلك في كأس العالم 1986.

وسجل رحيم ستيرلينج حتى الآن 15 هدفا في آخر 20 مباراة لعبها مع إنجلترا.

إنجلترا تطيح بألمانيا من ثمن نهائي يورو 2020