تراند الفن: مصر.. تحركات بعد ظهور الكعبة بشكل مسيء في لعبة مشهورة

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 09:09 مساءً - صحيفة المرصد: وجه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في مصر، تحذيرًا شديد اللهجة، بسبب ظهور مجسم للكعبة المشرفة، بشكل مسيء، في لعبة مشهورة.

ووصف مركز الأزهر تلك الألعاب، بأنها تخطف عقول الشباب، فتشغلهم عن مهامّهم الأساسية من تحصيلِ العلمِ النّافع أو العمل، وتحبسُهم في عوالمَ افتراضيّةٍ بعيدًا عن الواقع.

وأصدر المركز تحذيرًا، من لعبة فورتنايت “Fortnite” على وجه التحديد بعد تكرر حوادثِ الكراهيةِ والعنف والقتل والانتحار بسببها، وبسبب غيرها من الألعاب المشابهةِ لها في وقت سابق، حسب قوله.

وأضاف: “احتوت عليه هذه اللعبة من تجسيد لهدم الكعبة الشريفة -زادها الله بهاءً ومهابة-؛ بهدف الحصولِ على امتيازات داخلَ اللعبة؛ الأمرُ الذي يؤثر بشكل مباشرٍ على عقيدة أبنائنا سلبًا، ويشوش مفاهيمَهم وهويتَهم، ويهون في أنفسهم من شأن مقدساتهم، وكعبتِهم التي هي قبلةُ صلاتهم، ومطافُ حجّهم، ومحلُّ البركات والنفحات، وأولُ بيتٍ وُضع للناس؛ سيما وأن النشءَ والشبابَ هم أكثريةُ جمهور هذه اللعبة”.

وكرر المركز، تأكيدَه حرمةَ كافةِ الألعاب الإلكترونية التي تدعو للعنف أو تحتوي على أفكار خاطئة يُقصَدُ من خلالها تشويهُ العقيدة أو الشريعة أو ازدراءُ الدّين، أو تدعو للفكر اللاديني، أو لامتهانِ المقدسات، أو للعنف، أو الكراهية، أو الإرهاب، أو إيذاءِ النَّفس، أو الغير.

وشدد مركز الأزهر، على أولياء الأمور والجهات التَّثقيفية والتَّعليمية والإعلامية، ببيان خطرِ أمثال هذه الألعاب، وضررها البدني والنفسي والسّلوكي والأسري.