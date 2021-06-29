- 1/2
- 2/2
فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 09:09 مساءً - أدمن 48 دقيقة مضت المرصد 38 زيارة
صحيفة المرصد : كشفت الممثلة أمينة العلي عن تلقيها هدية “بكرة إبل” من رجل الأعمال أبو تركي مشيرة إلى أن تلك الهدية جاءت بعد إعلان رئيس نادي الإبل فهد بن حثلين عن استحداث شوط خاص للنساء الراغبات بالمشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.
وشكرت “العلي” بن حثلين على دعمه وحرصه على تلبية رغبات النساء في هذا المجال كما وجهت الشكر لرجل الأعمال أبو تركي على هديته.
واختتمت أنها كانت متحمسة في البداية أما الآن فأصبحت الأرض لا تسعها من شدة الفرحة قائلةً :” الوعد في الصياهد”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المرصد وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: شاهد: أمينة العلي تتلقى هدية “بكرة إبل” من رجل أعمال سعودي .. “الوعد في الصياهد” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.