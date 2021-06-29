تراند الفن: شاهد: أمينة العلي تتلقى هدية “بكرة إبل” من رجل أعمال سعودي .. “الوعد في الصياهد”

صحيفة المرصد : كشفت الممثلة أمينة العلي عن تلقيها هدية “بكرة إبل” من رجل الأعمال أبو تركي مشيرة إلى أن تلك الهدية جاءت بعد إعلان رئيس نادي الإبل فهد بن حثلين عن استحداث شوط خاص للنساء الراغبات بالمشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.

وشكرت “العلي” بن حثلين على دعمه وحرصه على تلبية رغبات النساء في هذا المجال كما وجهت الشكر لرجل الأعمال أبو تركي على هديته.

واختتمت أنها كانت متحمسة في البداية أما الآن فأصبحت الأرض لا تسعها من شدة الفرحة قائلةً :” الوعد في الصياهد”.



