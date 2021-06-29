تراند الفن: بعد هدفه في ألمانيا.. هاري كين يحقق مجموعة من الأرقام المميزة

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 09:09 مساءً - حقق هاري كين، مهاجم منتخب إنجلترا، إحصائيات مميزة رفقة الأسود الثلاثة، عقب التسجيل في منتخب ألمانيا، بالمباراة التي انتهت منذ قليل، بفوز الإنجليز بهدفين مقابل لا شيء، على ملعب “ويمبلي” ضمن مرحلة دور الــ16 من “يورو 2020”.

وأحرز كين هدف التعزيز لمنتخب إنجلترا في الدقيقة 86 بعد تمريرة من لوك شاو إلى جاك جريليش الذي ضرب خطوط دفاع المانشافت بعرضية أكثر من رائعة، ليحرزها كين بضربة رأسية في شباك الألمان.

وبذلك عادل هاري كين واين روني باعتباره اللاعب صاحب أكبر عدد من الأهداف في البطولات الكبرى مع إنجلترا “7 أهداف”.

ويتفوق عليه فقط جاري لينيكر “10 أهداف”، وآلان شيرر “9 أهداف”، حيث سجلا أكثر في كأس العالم وكأس أوروبا برفقة الأسود الثلاثة.

وسجل كين أيضًا 30 هدفًا مع إنجلترا تحت جاريث ساوثجيت، وفي تاريخ المنتخب الإنجليزي فقط سجل لاعب واحد أهدافًا أكثر تحت قيادة مدرب واحد “جاري لينيكر 35 هدف تحت قيادة السير بوبي روبسون”.

ويواجه منتخب إنجلترا الفائز من مباراة أوكرانيا والسويد، والتي ستقام بعد قليل على ملعب “باكو الأولمبي” بدولة أذربيجان، في إطار منافسات دور الــ16 من “يورو 2020”.

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