نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض لولو جوالات ايفون وسامسونج وهواوي وتخفيضات لولو ماركت lulu في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتعدد عروض لولو ماركت على الجوالات تحت شعار “هيا لنتواصل”، بحيث تشمل الجوالات من مختلف الماركات العالمية مثل ابل وسامسونج، بالإضافة إلى اكسسوارات الجوال والأجهزة الإلكترونية، وجوالات ذات شبكة 5G مثل جوالات سامسونج، اوبو، فيفو، وبأسعار مغرية، ولذلك فبإمكانكم شراء الهواتف الذكية مع خصومات كبرى على أسعارها من لولو هايبر، وأيضًا الحصول على هدايا قيمة، والتي تأتي مع جوالات معينة، وكل ذلك لفترة محدودة حتى يوم 6 يوليو 2021 الموافق 26 ذو القعدة 1442هـ.

عروض لولو جوالات

عروض الجوالات في لولو هايبر ماركت تتميز بالتخفيضات الهائلة على أسعارها، هذا بالإضافة إلى توافر أحدث الإصدارات من الجوالات، فيتم إضافة خصائص جديدة ومفيدة أكثر للجوالات باستمرار في الإصدارات الحديثة، أو استخدام معالجات أفضل، رامات أعلى، كما يُمكن تحسين جودة ودقة الكاميرا، سطوع الشاشة، وفي سلسلة جوالات ابل ايفون 12 نجد أنها تأتي مزودة برامات 4 جيجا، وبالنسبة لجوالات ايفون 12 برو فإنها تأتي برامات 6 جيجا، وفيما يلي أسعار جوالات ايفون في لولو.

جوال ابل ايفون 12، ذو ذاكرة تخزين 128 جيجابايت، بسعر 3599 ريال سعودي بدلًا من 4049 ريال سعودي.

جوال ابل ايفون 12 برو، ذو ذاكرة تخزين 256 جيجا، بسعر 4545 ريال سعودي بدلًا من 5199 ريال سعودي.

لولو ماركت

جوالات سامسونج المتميزة ضمن تخفيضات لولو ماركت، حيث جوالات سامسونج جالكسي وسامسونج نوت، بالإضافة إلى قسائم شراء هدية على أنواع محددة من جوالات سامسونج، ولمعرفة تخفيضات لولو هايبر ماركت على الجوالات مع كافة التفاصيل تابعونا في النقاط القادمة.

جوال سامسونج جالكسي اس 21 الترا 256 جيجابايت، شبكة 5G، بالإضافة إلى قسيمة شراء بقيمة 300 ريال سعودي، فقط بسعر 4699 ريال سعودي بدلًا من 5399 ريال سعودي.

جوال سامسونج نوت 20 الترا، شبكة 5G، ذاكرة تخزين 256 جيجابايت، بسعر 3699 ريال سعودي بدلًا من 5149 ريال سعودي.

لولو ماركت جوالات

إلى جانب تخفيضات لولو هايبر ماركت الهائلة على جوالات هواوي ذات الإمكانيات العالية، نجد أيضًا هدايا مجانية على الجوالات بمبالغ مالية تصل إلى 400 ريال سعودي، ومن أمثلة الهدايا التي تأتي مع جوالات هواوي الشواحن المتنقلة المعروفة بإسم باور بانك، وكذلك سماعات.

جوال هواوي Y9a يأتي بذاكرة تخزين 128 جيجابايت، مع شاحن هواوي المتنقل 20000 مل امبير من نوع type c، بسعر 1099 ريال سعودي.

جوال هواوي Y5p بذاكرة تخزين 32 جيجابايت، بالإضافة إلى سماعة هدية مجانية، بسعر 399 ريال سعودي.

عروض لولو

تعرفوا على جوالات فيفو التي توافر بها العديد من المميزات، حيث يوجد في بعضها شبكة 5G، وأيضًا تتنوع بين اندرويد 10 و11، وهناك تخفيضات على أحدث الجوالات مثل فيفو X60.