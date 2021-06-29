شوف عروض العثيم خصم من 30 ل 70 % لمدة 5 أيام فقط أقوى التخفيضات

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عروض العثيم اليوم متجر العثيم في المملكة العربية السعودية من المتاجر التي ذاع صيتها منذ وقت إنشائها، فيقوم العثيم بتقديم أفضل العروض على المنتجات الغذائية وتصل نسبة التخفيضات عليها إلى 50% ومن خلال هذا العرض يمكنكم شراء الخضروات وبنصف سعرها الحقيقي وبالتالي والفواكه والأجبان واللحوم والأسماك وغيره، وفي الآتي سنذكر لكم أفضل عروض متجر العثيم 2021م. عروض العثيم 2021م عروض العثيم اليوم وصل سعر دينا زبدة طبيعي إلى 89.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 94.95 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم بلغ سعر دينا فلمنك 250 جم إلى 24.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل دخوله إلى العرض كان 31.25 ريال سعودي.

فريكو جودة، فلمنك وصل سعره إلى 33.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 36.95 ريال سعودي.

جبن شيدر مستورد وصل سعره إلى 24.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 34.95 ريال سعودي.

افانتي شيدر أنواع 250 جم وصل سعره إلى 22.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 26.24 ريال سعودي. عروض متجر العثيم عروض العثيم اليوم جبن رومي قديم 250 جم وصل سعره إلى 19.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 24.95 ريال سعودي.

خصومات العثيم زيتون كالاماتا وسط وزن وصل سعرها إلى 29.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 39.95 ريال سعودي.

جبنه قريش، تحابيش وزن وصل سعره إلى 33.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 39.95 ريال سعودي.

وصل سعر المتحدة بسطرمة مقشرة 250 جم إلى 49.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل دخوله إلى العرض كان 59.95 ريال سعودي.

مكعبات كندوز خضار وصل سعره إلى 134.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 139.95 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض العثيم خصم من 30 ل 70 % لمدة 5 أيام فقط أقوى التخفيضات - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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