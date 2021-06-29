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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 08:10 مساءً - أدمن دقيقة واحدة مضت آخر الأخبار 5 زيارة
حضر الإعلامي توفيق عكاشة، الاحتفالية التي يقيمها حزب الوفد، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.
وكان الوفد قد وجه الدعوة إلى القوى الحزبية والسياسية للمشاركة فى هذا الاحتفال المهم، الذى يعقد فى الساعة السابعة مساء بمقر الوفد الرئيسي في 1 بولس حنا بالدقي.
كما يشارك فى هذا الاحتفال عدد من الشخصيات العامة المصرية، والذي سيكون مقصورًا على حضور الضيوف وأعضاء الهيئتين العليا والبرلمانية للحزب ورؤساء لجان الوفد بالمحافظات.
وتوافد منذ قليل أعضاء حزب الوفد على المقر الرئيسي للحزب بالدقي لحضور الاحتفالية التي يقيم حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الوفد، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: توفيق عكاشة يظهر في احتفالية “الوفد” بذكري ثورة 30 يونيو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.