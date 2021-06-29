تراند الفن: توفيق عكاشة يظهر في احتفالية “الوفد” بذكري ثورة 30 يونيو

حضر الإعلامي توفيق عكاشة، الاحتفالية التي يقيمها حزب الوفد، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

وكان الوفد قد وجه الدعوة إلى القوى الحزبية والسياسية للمشاركة فى هذا الاحتفال المهم، الذى يعقد فى الساعة السابعة مساء بمقر الوفد الرئيسي في 1 بولس حنا بالدقي.

كما يشارك فى هذا الاحتفال عدد من الشخصيات العامة المصرية، والذي سيكون مقصورًا على حضور الضيوف وأعضاء الهيئتين العليا والبرلمانية للحزب ورؤساء لجان الوفد بالمحافظات.

وتوافد منذ قليل أعضاء حزب الوفد على المقر الرئيسي للحزب بالدقي لحضور الاحتفالية التي يقيم حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الوفد، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.