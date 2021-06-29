تراند الفن: مطالبات بتجنيس أسرة الشرطي الكويتي المقتول عبدالعزيز الرشيدي

صحيفة المرصد : أعلن النائب في مجلس الأمة الكويتي محمد هادي الحويلة، اليوم الثلاثاء، عن تقديمه مقترحا رسميا لتجنيس والد وأشقاء شرطي المرور عبدالعزيز محمد الرشيدي، والذي لقي مصرعه أثناء تأدية عمله على يد مقيم سوري قتل والدته ، أمس الإثنين.

وقال النائب الحويلة في تغريدة له عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“: ”أي شرف أعز وأغلى من أن يقدم الإنسان نفسه في سبيل الوطن وفداءً له وهو يقوم بواجبه، وأقل ما يمكن أن تقدمه الدولة لشهيد الواجب عبدالعزيز محمد الرشيدي هو أن تمنح أسرة الشهيد الجنسية الكويتية تحت بند الأعمال الجليلة، لذلك تقدمت بمقترح لمنح ذوي الشهيد الجنسية تحت بند الأعمال الجليلة“، مرفقا تغريدته بنص المقترح الرسمي الذي قدمه.

وكان عم الشرطي المجني عليه، أكد أن الرشيدي ”سعودي الجنسية تبعا لوالده“، فيما ذكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن والده سعودي الأصل ووالدته كويتية.