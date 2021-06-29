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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 08:10 مساءً - أدمن 18 دقيقة مضت المرصد 12 زيارة
صحيفة المرصد : تعتزم وزارة التعليم إدراج منهج اللغة الصينية في 8 مدارس ضمن خطتها التعليمية للعام المقبل، كمادة اختيارية للصفين الثاني والثالث الثانوي، في منطقة الرياض وجدة والمنطقة الشرقية. وفقًا لـ”العربية”
وضمن خطة الوزارة للمناهج الجديدة “التربية البدنية والدفاع عن النفس” للبنين والبنات لجميع المراحل، فيما يبقى منهج اللغة الإنجليزية للصف الأول الابتدائي، ويوجه منهج التفكير الناقد للصف الثالث متوسط والأول الثانوي، مع اقتصار مادة المهارات الرقمية للصف الرابع الابتدائي.
وأوضحت أن إجمالي رصيد الحصص الأسبوعية للمرحلة الابتدائية سيكون 33 حصة، مقابل 35 حصة للمرحلة المتوسطة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: التعليم تدرج اللغة الصينية في 8 مدارس العام المقبل .. والكشف عن المناطق المستهدفة! -فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.