تراند الفن: إصابة 3 أشخاص في حادث على رافد الطريق الدولي بكفر الشيخ

استقبل مستشفى كفر الشيخ العام، 3 أشخاص بينهم طفل، مصابين في حادث تصادم توك توك بشخص على رافد الطريق الدولى، وذلك لتلقي العلاج اللازم، داخل الاستقبال.

تلقت غرفة الازمات بمحافظة كفر الشيخ، إشارة من الوحدة المحلية، بوقوع حادث تصادم توك توك بشخص على رافد الطريق الدولي الساحلي.

وتمكنت سيارات الإسعاف من نقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام، وتبين أن المصابين هم، آدم محمود الشوادفي ثلاث سنوات، القنطرة، مصاب بكدمات بالوجه والذراع اليمنى واليسرى والقدم، ومحمود الشوادفي، 35 سنة، القنطرة، مصاب بكدمات باليد والقدم وكدمة بالظهر، ومحمد منصور أبوالعنين حسين، 71 سنة، كدمات وجروح بالوجه والرأس من القنطرة البيضاء، ويتلقى المصابون العلاج اللازم.