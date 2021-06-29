تراند الفن: تدشين مسابقة «القرآن الكريم والسنة النبوية» بمعهدي وكليتي الحرمين الشريفين

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 08:10 مساءً - دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس مسابقة القرآن الكريم والسنة النبوية بمعهد وكلية الحرم المكي الشريف والمسجد النبوي الشريف، بحضور وكيل الرئيس العام للشؤون العلمية والفكرية الدكتور ناصر الزهراني، والوكيل المساعد للشؤون العلمية والفكرية الدكتور بدر الفريح، ومدير عام معهد الحرم المكي الشريف الشيخ صالح بن دخيل ربه السلمي.

وقال الشيخ السديس: إن المسابقة تهدف إلى التنافس في حفظ القرآن الكريم والسنة النبوية وضبطها؛ والتي تسعى إلى التحسين والارتقاء فيها من جوانب متعددة، وربط الطلاب والطالبات بالقرآن والسنة وجعلهما منهج حياة.

وأضاف أن من فوائد هذه المسابقات تخريج جيل جديد يحفظ القرآن والسنة ويفهمهما ويعمل بهما وفق فهم سلف هذه الأمة، كما أنها تساهم في تقوية الطلاب في مقررات القرآن الكريم والسنة النبوية والتفسير، ورفع الهمة بالتنافس الأسمى في تعاهد القرآن والسنة حفظاً وقراءة وتفهماً وتدبراً وعملاً، كما يجب التأكيد على أن حاجة التأصيل العلمي لايمكن بدون حفظ، والأولوية في ذلك تقديم حفظ القرآن والسنة.

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