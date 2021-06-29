تراند الفن: والد رجل الأمن الكويتي الذي قتل غدرًا يكشف حالة والدته

صحيفة المرصد: كشف والد الشرطي الكويتي “عبدالعزيز محمد الرشيدي”، الذي قتل غدرًا على يد مقيم سوري، موقف العائلة من حادثة الوفاة.

وقال محمد الرشيدي والد رجل الأمن المقتول، إنه لم يشاهد مقطع الفيديو الذي وثق لحظة طعن الجاني السوري لابنه، مشيرًا إلى أن أشقائه شاهدوا مقطع الفيديو وعرفوه من خلاله.

وتابع والد عبدالعزيز الرشيدي: “لا نعرف أي تفاصيل عن الجريمة وسبب طعن الجاني لابني، مقطع الفيديو المتداول تسبب في تعب زوجتي واشقاء الفقيد”.

وأضاف في تصريحاته لقناة النهار: “احترموا أهل الشخص المتوفي ويجب إزالة المقطع بسبب تأثره علي، وعلى أشقائه وأمه، انا منهار عصبياً وأمه في حالة سيئة، بسبب تداول مقطع الطعن”