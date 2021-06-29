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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 08:10 مساءً - أدمن 57 دقيقة مضت المرصد 24 زيارة
صحيفة المرصد : أظهر مقطع فيديو متداول، بين رواد موقع التواصل الاجتماعي، لحظة القبض على شخص حاول دهس رجل أمن كويتي.
ووثق مقطع الفيديو، قيام ضباط ورجال الأمن في دولة الكويت وهم يلقون القبض على المتهم، بعدما حاول دهس أحد أفراد الأمن بسيارته.
وحاصر رجال الشرطة، مركبة المتهم، وقاموا بالقبض عليه، بعد عدة محاولات للسيطرة على الموقف، وتم إيداعة في سيارة الدورية الأمنية.
والجدير بالذكر، أن المتهم حاول الهروب، ودهس أحد أفراد الأمن، وعلى ما يبدو أنه في حالة غير طبيعية، حسبما قال مغردون.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: لحظة القبض على شخص حاول دهس رجل أمن خليجى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.