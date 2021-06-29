تراند الفن: لحظة القبض على شخص حاول دهس رجل أمن خليجى

صحيفة المرصد : أظهر مقطع فيديو متداول، بين رواد موقع التواصل الاجتماعي، لحظة القبض على شخص حاول دهس رجل أمن كويتي.

ووثق مقطع الفيديو، قيام ضباط ورجال الأمن في دولة الكويت وهم يلقون القبض على المتهم، بعدما حاول دهس أحد أفراد الأمن بسيارته.

وحاصر رجال الشرطة، مركبة المتهم، وقاموا بالقبض عليه، بعد عدة محاولات للسيطرة على الموقف، وتم إيداعة في سيارة الدورية الأمنية.

والجدير بالذكر، أن المتهم حاول الهروب، ودهس أحد أفراد الأمن، وعلى ما يبدو أنه في حالة غير طبيعية، حسبما قال مغردون.