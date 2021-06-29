فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 07:10 مساءً - أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن امتحان الثانوية العامة سيتم إجراؤه ورقيًا فقط، بتدوين الطلاب الإجابات في البابلت شيت فقط، بينما دور التابلت سيكون تسجيل الحضور والاطلاع على المحتوى التعليمي للكتب الدراسية فقط.
وقال شوقي، في مؤتمر صحفي، مساء الثلاثاء، إن تسجيل الحضور عبر التابلت سيساهم في تيسير عملية التصحيح الرقمي للإجابات، مؤكدًا أن الغش الإلكتروني سيعاقب صاحبة بقانون الغش الجديد، الذي يتضمن عقوبات مغلظة، ويعتبر من الغش إدخال تابلت من خارج المنظومة التعليمية وكتب خارجية.
وفي وقت سابق، وجّهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إخطارًا للمديريات بسرعة الانتهاء من تركيب كاميرات المُراقبة لجميع المدارس التي تنعقد بها امتحانات الثانوية العامة.
وحصل “القاهرة 24″، على صورة من إخطار التعليم للمديريات بشأن تسليم الكاميرات لمديري المدارس، والعمل على مدار 24 ساعة حتى الانتهاء من تركيبها، قبل بدء الامتحانات بوقت كافٍ تحت إشراف مسئول الأمن بالمديرية والإدارات التابعة لها.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: وزير التعليم: امتحان الثانوية العامة ورقي فقط.. والتابلت لتسجيل الحضور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.