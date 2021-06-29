تراند الفن: رئيس “القابضة للغزل”: تمويل المصانع الجديدة من خلال بيع الأراضي غير المستغلة

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 07:10 مساءً - قال أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، إن الشركة وقعت عقدًا لإنشاء 7 مصانع غزل ونسيج مع شركة أوراسكوم للإنشاءات بتكلفة تقدر بنحو 2.6 مليار جنيه، موضحًا أن هذا العقد يعد الخامس الذي جرى توقيعه مع كبرى شركات الإنشاء المحلية.

وأضاف مصطفى، في لقاء تلفزيوني بقناة “العربية”، أن الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس يتبعها 31 شركة، وجارٍ إعادة هيكلتها من جميع النواحي، وسيتم دمج تلك الشركات، لتصبح 9 شركات، من خلال استحواذ الشركات الكبرى على الشركات الأخرى.

وأوضح أن خطة إعادة الهيكلة تتكلف 23 مليار جنيه وبدأت منذ عام والآن في منتصف طريقها، مشيرًا إلى أنه سيتم الانتهاء من تركيب الآلات في المصانع وبدء الإنتاج في 2022.

وأشار إلى أن تمويل إنشاء المصانع الجديدة يتم من خلال تمويل ذاتي لدى الشركة، أما الآلات فيتم تمويلها من خلال قرض دولي من بنوك أوروبية بضمان وزارة المالية بقيمة 540 مليون يورو.

وذكر مصطفى أن الشركة توفر التمويل الذاتي من خلال استخدام الأراضي غير المستغلة عن طريق بيعها أو المشاركة مع مطورين في مشروعات عقارية.

وأكد أن إعادة الهيكلة والاستثمارات التي يجرى ضخها من شأنها وضع أسس لتطوير المصانع المصرية، ومن المتوقع أن تعود هذه المصانع للعمل بأربعة أضعاف الطاقة التي كانت سائدة في الـ10 سنوات السابقة.

وتابع: “بعد تنفيذ الخطة في خلال عامين نصل إلى 188 ألف طن سنويًا ما يمثل 5 أضعاف الطاقة الحالية”، وأشار إلى أنه جرى تأسيس شركة متخصصة لتسويق وبيع منتجات الشركة، لاختراق أسواق جديدة.

وأوضح أن من أبرز التحديات الحالية هو عدم توافر القطن المصري وتناقص المساحات المزروعة به، مشيرًا إلى أنه تم زيادة تلك المساحات بالتعاون مع وزارة الزراعة، كما تم وضع نظام تسويق جيد لحصول المزارع على أعلى سعر ليغطي التكلفة.

وأوضح أن الشركة تسعى للتخلص من المديونيات التاريخية لمساعدتها على الانطلاق ودمج الشركات وإعادة هيكلة العمالة، وتم إنشاء مركز تدريب للعمال.

ووصلت خسائر القابضة للغزل إلى 2.9 مليار جنيه في 2018/2019، وتوقع مصطفى أن يتم التخلص من الخسائر في خلال عامين بداية من 2024، للتحول للربحية.

وأشار إلى أن الشركة ستركز إنتاجها على 4 منتجات رئيسية وهي الملابس القطنية، والوبريات، وأقمشة القمصان، وأقمشة الجينز، وهو الأمر الذي يساعدها بصورة أكبر على تسويق منتجاتها.

ومن المخطط، إنشاء 3 مصانع جديدة بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى على مساحة نحو 102 ألف متر وتشمل مصنعًا للنسيج وآخر لتحضيرات النسيج وإعادة التدوير وثالث للصباغة، وذلك لإنتاج الأقمشة القطنية والوبرة.

وتقوم خطة التطوير على زيادة التخصص والحد من تكرار نفس الأنشطة في أكثر من شركة.