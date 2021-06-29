تراند الفن: بيان أمني بشأن ظهور شخصين في فيديو يتباهيان بإطلاق النار بحي سكني في الرياض

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 07:10 مساءً - أدمن ‏23 دقيقة مضت المرصد 16 زيارة

صحيفة المرصد: أعلن حساب “سناب وزارة الداخلية” عن القبض على مواطنين ظهرا في فيديو يتباهيان بإطلاق النار في حي سكني بالرياض. وقال سناب الداخلية:”تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على مواطنين بالعقد الثالث من العمر قاما باستعراض أسلحة نارية وإطلاق النار منها في أحد الطرق العامة بالرياض؛ معرضين حياة الآخرين للخطر، وتصويرهما لذلك ونشره بمواقع التواصل الاجتماعي والتباهي به”. وتابع:” تم إيقافهما تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية ضدهما وإحالتهما إلى النيابة العامة”.

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