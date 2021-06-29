تراند الفن: منتخب الشباب يفوز على طاجيكستان بثلاثية ويتأهل إلى نصف نهائي كأس العرب

تأهل منتخبنا الوطني للشباب إلى نصف نهائي كأس العرب، بعد الفوز على طاجيكستان بثلاثية دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الثلاثاء، على ستاد القاهرة الدولي.

وأحرز أهداف اللقاء أحمد شريف في الدقيقة 29، بينما أضاف الثاني لمنتخبنا الوطني أحمد حواش في الدقيقة 37، ثم اختتم يوسف محمد أهداف اللقاء في الدقيقة 48.

بهذا الفوز يتأهل منتخب مصر للشباب إلى نصف نهائي كأس العرب، وسيواجه الفائز من مباراة السنغال والسعودية التي ستقام غدًا الأربعاء.

قبل مواجهة طاجيكستان.. ماذا قدّم منتخب الشباب في دور المجموعات بكأس العرب؟