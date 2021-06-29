فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 07:10 مساءً - أدمن 5 دقائق مضت آخر الأخبار 10 زيارة
تأهل منتخبنا الوطني للشباب إلى نصف نهائي كأس العرب، بعد الفوز على طاجيكستان بثلاثية دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الثلاثاء، على ستاد القاهرة الدولي.
وأحرز أهداف اللقاء أحمد شريف في الدقيقة 29، بينما أضاف الثاني لمنتخبنا الوطني أحمد حواش في الدقيقة 37، ثم اختتم يوسف محمد أهداف اللقاء في الدقيقة 48.
بهذا الفوز يتأهل منتخب مصر للشباب إلى نصف نهائي كأس العرب، وسيواجه الفائز من مباراة السنغال والسعودية التي ستقام غدًا الأربعاء.
قبل مواجهة طاجيكستان.. ماذا قدّم منتخب الشباب في دور المجموعات بكأس العرب؟
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: منتخب الشباب يفوز على طاجيكستان بثلاثية ويتأهل إلى نصف نهائي كأس العرب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.