تراند الفن: برشلونة يُعلن رحيل كونراد إلى مارسيليا

أعلن نادي برشلونة الإسباني، رحيل لاعبه كونراد دي لا فوينتي، إلى صفوف نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وحسب الموقع الرسمي لبرشلونة؛ توصل النادي لاتفاق بشأن انضمام اللاعب إلى النادي الفرنسي، مقابل 3 ملايين يورو، مع حصول برشلونة على نسبة من بيع اللاعب مستقبلًا.

وانضم اللاعب إلى صفوف برشلونة مسوم 2013- 2014، عندما انتقل والده إلى العمل في قنصلية هايتي في برشلونة حيث لعب في جميع الفرق السية بالنادي.

وظهر اللاعب في برشلونة ب في ديسمبر 2018 أمام فالنسيا ولعب وقتها 9 مباريات وسجل هدفين.

شوقي غريب يعلق آماله على 3 لاعبين في أولمبياد طوكيو