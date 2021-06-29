تراند الفن: «القيصومة» و«قمة السودة» تسجلان أعلى وأقل درجات الحرارة في المملكة

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 07:10 مساءً - أعلن المركز الوطني للأرصاد (NCM)، أن القيصومة سجلت اليوم الثلاثاء، أعلى درجة حرارة في المملكة بـ 50 درجة مئوية.

وأضاف المركز، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن قمة السودة كانت الأقل حرارة في المملكة بـ 16 درجة مئوية.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير ،الباحة ، مكة المكرمة ، المدينة المنورة). وطقس شديد الحرارة على مناطق (الشرقية ، الرياض ،الحدود الشمالية).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-35كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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