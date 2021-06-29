تراند الفن: 5 أعراض مهمة تنبهك لخطر الإصابة بالجلطة الدموية.. احترس منها

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 07:10 مساءً - يمكن أن تحدث جلطات الدم في ثوان أو دقائق، ومع ذلك، قد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تصبح هذه مشكلة.

وبالنسبة لجميع الأشخاص، يحدث هذا بشكل فردي، ويعتمد على مكان تشكل الجلطة الدموية، وكذلك على العديد من العوامل الأخرى، وأفضل ما يمكن لأي شخص فعله هو الانتباه للأعراض.

وتشمل قائمة أعراض الجلطات الدموية، بحسب موقع “برافدا” الروسي:

1- الوذمة (تورم مفاجئ): يمكن أن يحدث هذا في موقع الجلطة بالضبط، أو يمكن أن تنتفخ ذراعك وساقك بالكامل.

2- تغيير اللون: قد تلاحظ أن ذراعك أو ساقك قد تحولت إلى اللون الأحمر أو الأزرق أو حكة.

3- ألم مع تطور الجلطة: قد تشعر بألم يتراوح من خفيف إلى شديد، مع احتمال حدوث خفقان في ساقك أو بطنك أو ذراعك.

4- دفئ الجلد: مع تجلط الأوردة العميقة، قد يشعر الجلد حول المناطق المؤلمة في الذراع أو الساق بالدفء أكثر من الأجزاء الأخرى من الجسم.

5- مشاكل في التنفس: ضيق مفاجئ في التنفس وألم حاد في الصدر (غالبًا عند الشهيق)، سعال، مع احتمال وجود دم.

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