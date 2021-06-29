تراند الفن: وزير الاستثمار: لقاح «جونسون آند جونسون» يصل المملكة قريباً (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 07:10 مساءً - وقعت مجموعة “جونسون آند جونسون”، اليوم الثلاثاء، اتفاقية برعاية وزارتي الاستثمار والصناعة والثروة المعدنية.

وقال وزير الاستثمار، خالد الفالح، خلال حديثه لقناة “العربية”، إن هذه الاتفاقية تعد الرابعة ضمن اتفاقيات أخرى وقعتها جونسون آند جونسون مع عدة جهات برعاية وزارة الاستثمار ووزارة الصناعة، ومنها اتفاقية خاصة بتصنيع نوعين من الأدوية المتقدمة لشركة جونسون آند جونسون في المملكة بالتعاون مع شركة “الدوائية”.

وأوضح أن الاتفاقية الموقعة اليوم تركز على مجال الابتكار وتطوير المنتجات الجديدة والفحوصات والدراسات السريرية والحصول على المعلومات وحوكمة نشرها، بما يساعد المملكة على تطوير البيئة التنظيمية والتشريعية.

وأكد الوزير أن اللقاح الذي أنتجته “جونسون آند جونسون” سيصل قريباً إلى المملكة، لافتا إلى أن الشركة طورت هذا اللقاح بشكل قياسي، وأن الاتفاقية الموقعة اليوم تتعدى موضوع اللقاح وكورونا.

وأضاف أن الاتفاقيات الأخرى الموقعة مع الشركة تتضمن توقيع مذكرة بحثية مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية بشأن الأبحاث الطبية الخاصة بأحد الأمراض المنتشرة في المملكة، بالإضافة لاتفاقية أخرى لتطوير علاجات بيولوجية، تشمل المضادات، مع شركة ريادية سعودية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تواصل وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.