تراند الفن: من بينها حقوق الناس .. شاهد: لقاء نادر لخادم الحرمين يكشف عن 3 أشياء لا يقبل الملك عبدالعزيز الخلل فيها

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 07:10 مساءً - صحيفة المرصد : أكد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، ، أن هناك ثلاثة أشياء أساسية كان الملك عبدالعزيز لا يقبل فيها جدلاً أو خلل.

وقال الملك سلمان، في لقاء تلفزيوني قديم نشرته قناة “ذكريات” عندما كان أميراً على منطقة الرياض أن : “أول هذه الأمور هي العقيدة الإسلامية، حيث كان يدافع عنها ومتمسكاً بها ويقمع كل مَن يمس بها، ثانياً : أمن الدولة ولا يمكن بأي حال من الأحوال تطبيق الشريعة ما لم يكن هناك أمن بالدولة، ثالثاً: حقوق الناس دماءهم وأعراضهم وأموالهم”.

وتابع أن هذه الأشياء الثلاثة لا يقبل فيها الملك عبدالعزيز لومة لائم ولا كلام أحد مؤكداً أن هذه القاعدة مازالت قائمة إلى الآن بشكل أساسي.

وأضاف أن ما بقي من تطور في الاتصالات والتعليم والطرق والزراعة والصحة وكل مناهج الحياة، هي ثمار بذور غرسها الملك عبدالعزيز، وأبناءه مستمرين على هذه القواعد وطوروه مؤكداً أن آثار عبدالعزيز ستبقى إلى الأبد إن شاء الله.

واختتم بأن الملك عبدالعزيز من الرجال الأفذاذ في التاريخ، مشيراً إلى أن صفاته وآثاره في توحيد البلاد والعالم العربي والإسلامي بل العالم ككل سوف توجد في كل جامعة وكل مركز بحوث.



